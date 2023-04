santé: WaterTok: pimper l’eau n’est pas forcément sain

Inciter les internautes à boire de l’eau, c’est l’objectif du nouveau hashtag qui fait le buzz sur TikTok et compte près de 130 millions de vues, #WaterTok. De nombreux utilisateurs de la plateforme donnent des idées pour aromatiser sa boisson afin de la rendre plus attirante et d’atteindre le minimum de 1,5 à 2 litres d’eau par jour recommandé par l’OMS. Pourtant, des médecins mettent en garde contre cette tendance.

Du sucre et des arômes

Fruits, herbes aromatiques ou infusions font partie des propositions, mais ce qui inquiète les médecins, ce sont les poudres et les sirops bourrés d’ingrédients artificiels mis en avant par certains. En effet, la boisson finale s’apparente finalement plus à un soda qu’à de l’eau. «Certaines poudres et sirops peuvent contenir des niveaux élevés de sucre ou d’acide citrique qui peuvent éroder l’émail des dents et provoquer des caries. Les colorants alimentaires, qui sont souvent inclus dans de nombreux produits de ce type, peuvent aussi créer des taches avec le temps», s’inquiète le Dr Abdul Matin Azizi, chirurgien-dentiste à Sheffield, dans «The Independent». Il recommande de boire ces produits avec modération et de se rincer la bouche après consommation.