Watt (ZH): Pincé avec 1,5kg d’opium chez lui

Mélangé à du tabac, l’opium peut avoir un effet psychoactif d’une durée de trois à six heures.

La police cantonale zurichoise a saisi environ 1,5 kg d’opium lors d’une perquisition à Watt, jeudi matin. L’habitant des lieux, un Iranien âgé de 39 ans et en situation irrégulière, détenait son butin dans une cachette à l’intérieur de son appartement. L’homme a été arrêté pour suspicion de délit lié aux stupéfiants et pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Préalablement confisqués, les stupéfiants ont été remis à un institut médico-légal pour une détermination précise de leur contenu.