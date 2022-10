Tennis: Suivez le duel entre Wawrinka et Nakashima en direct

«Stan the Man» a brillé lors de son premier tour en éliminant Casper Ruud, No 3 mondial. Le Vaudois s'est imposé 6-4 6-4. «C’est pour vivre de telles émotions que je me suis battu pour revenir, malgré l’âge, malgré les blessures», a lancé le Vaudois après son exploit.