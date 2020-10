Et dans la soirée, on a peut-être découvert l’un des secrets du Vaudois pour la qualité de son jeu: un «coach secret».

Éclat de rire général sur le plateau et Hanouna d’enchaîner: «Mais tu vas te coucher tout de suite ou je peux t’appeler après? Mais pour moi, je peux te dire, tout est parfait.» Avant d’ajouter: «Mais on s’appelle quand même, parce qu’il y a deux-trois petits trucs à revoir.»

«J’ai pas les moyens de te payer»

Les deux hommes enchaînent sur le prochain adversaire de Wawrinka: le Français Hugo Gaston. «Tu seras pour qui?», questionne alors le joueur. «Non, tu sais, c’est toi que j’entraîne, répond Hanouna. Et je vais te dire, je pense d’abord de façon pécuniaire…» Il précise néanmoins: «Je rappelle que je fais ça bénévolement!» Stan répond alors: «Et moi, j’ai pas les moyens de te payer.»

Le téléphone se termine par un «Je t’aime mon Stan» lancé par Hanouna et un «A tout à l’heure».

Wawrinka se sent bien à Paris, et qui sait? La présence de ses amis du monde du spectacle, comme Kev Adams – avec qui il est monté sur scène et qui était au match mercredi après-midi - ou Cyril Hanouna, pourrait lui donner ce petit brin de folie nécessaire pour remporter un quatrième tournoi du Grand Chelem.