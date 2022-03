Tennis - Stan Wawrinka battu pour son retour à Marbella

Ymer n’a rien lâché

Un assouplissement, sa traditionnelle petite course vers la bâche et une glissade plus tard, Stan Wawrinka a repris du poil de la bête pour faire le break au début de la 2e manche, en profitant aussi des montées au filet un peu trop relax de son adversaire. Il a ensuite fait un deuxième break pour mener 4-1 sur un revers quasi gagnant où Elias Ymer n’a pu qu’aller constater l’impact de la balle sur la ligne.



Mais le Suédois de 25 ans n’a rien lâché. Il a ramené une amortie de Stan Wawrinka à la limite du double rebond puis une volée qui semblait inaccessible pour réduire l’écart. Il venait d’entrer dans la tête de son adversaire, qui a alors fait deux grosses erreurs directes en coup droit sur sa mise en jeu suivante. Quelques minutes plus tard, Wawrinka s’écroulait finalement pour de bon, en perdant son service (blanc) une troisième fois d’affilée.