Wimbledon: le programme de lundi, avec Wawrinka et Bencic

Wimbledon : Wawrinka, Bencic, In-Albon et Laaksonen entrent en lice lundi

Stan Wawrinka et Belinda Bencic disputeront le 3e match de la première journée du Grand Chelem londonien, respectivement sur les courts No 2 et 12. Ylena In-Albon ouvrira les feux sur le No 10.

Stan Wawrinka à l’entraînement, samedi à Wimbledon. Getty Images

Conformément à la tradition, le vainqueur de l’édition précédente, Novak Djokovic, inaugurera lundi après-midi le Centre Court lors de la première journée de Wimbledon. Le public britannique sera gâté avec les entrées en lice sur le Central d’Emma Raducanu puis d’Andy Murray. Carlos Alcaraz, qui participe pour la deuxième fois au Majeur sur gazon, jouera sur le Court No 1.

Deux Suisses et deux Suissesses entreront en lice lundi: le Vaudois Stan Wawrinka (ATP 265) affrontera l’Italien Jannik Sinner (ATP 13), tête de série No 10, lors du 3e match de la journée sur le court No 2. Ce duel de débutera pas avant 15h15. Opposée à la Chinoise Qiang Wang (WTA 144), la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 17), programmée en 3e position sur le court No 12, devrait également, dans le meilleur des cas, entrer dans l’arène à 15h15.

La Valaisanne Ylena In-Albon (WTA 110), première Helvète à fouler le gazon londonien, ouvrira les feux à 12h00 sur le court No 10, contre l’Américaine Alison Riske (WTA 35), tête de série No 28. Quant à Henri Laaksonen (ATP 95), qui affronte le Britannique Ryan Penniston (ATP 147), il fera son apparition en dernier sur le court No 3. Ce duel ne commencera pas avant 16h30.

Programme des principaux matches de lundi:

Centre Court (à partir de 14h30): Novak Djokovic (SRB/tête de série 1) – Soonwoo Kwon (KOR) ; Alison Van Uytvanck (BEL) – Emma Raducanu (GBR/10); Andy Murray (GBR) – James Duckworth (AUS)

Court No 1 (à partir de 14h00): Mirjam Björklund (SWE) – Ons Jabeur (TUN/3); Jan-Lennard Struff (GER) – Carlos Alcaraz (ESP/5); Angelique Kerber (GER/15) – Kristina Mladenovic (FRA)

Court No 2: (à partir de 12h00) Cameron Norrie (GBR/9) – Pablo Andujar (ESP); Bernarda Pera (USA) – Anett Kontaveit (EST/2); Jannik Sinner (ITA/10) – Stan Wawrinka (SUI); Maria Sakkari (GRE/5) – Zoe Hives (AUS)

Court No 3 (à partir de 12h00): Alejandro Davidovich (ESP) – Hubert Hurkacz (POL/7); Danielle Collins (USA/7) – Marie Bouzkova (CZE); Tamara Korpatsch (GER) – Heather Watson (GBR); Ryan Peniston (GBR) – Henri Laaksonen (SUI)

Court No 4 (à partir de 12h00): Tommy Paul (USA/30) – Fernando Verdasco (ESP); Camila Osorio (COL) – Elise Mertens (BEL/24); Martina Trevisan (ITA/22) – Elisabetta Cocciaretto (ITA); Carlos Taberner (ESP) – Reilly Opelka (USA/15)

Court No 10 (à partir de 12h00): Ylena In-Albon (SUI) – Alison Riske (USA/28)

Court No 12 (à partir de 12h00): Casper Ruud (NOR/3) – Albert Ramos (ESP); Kaja Juvan (SLO) – Beatriz Haddad (BRA/23); Belinda Bencic (SUI/14) – Qiang Wang (CHN); Steve Johnson (USA) – Grigor Dimitrov (BUL/18)

Court No 17 (à partir de 12h00): Frances Tiafoe (USA/23) – Andrea Vavassori (ITA); David Goffin (BEL) – Radu Albot (MDA)