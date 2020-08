rex 25.08.2020 à 16:15

Pour les rageux et jaloux qui ne cessent de cracher sur nos 2 champions : ce que fait Stan est bien supérieur aux résultats de nos voisins tricolores. Sur 4 engagés su tournoi de Cincinnati, 3 éliminés au 1er tour et l'autre au 2ème tour. Alors vive la Suisse et nos 2 champions qui totalisent 23 titres du Grand chelem depuis 2000 contre 0 à notre voisin.