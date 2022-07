Tennis: Wawrinka déclare forfait à Gstaad

«Je suis triste d’annoncer que je vais devoir me retirer de Gstaad. Je veux toujours, encore plus en Suisse, jouer à mon meilleur niveau en face de mes fans. Je veux uniquement me rendre sur le terrain quand je peux vraiment être compétitif», a écrit le triple vainqueur en Grand Chelem, expliquant également qu’il n’était pas encore à un niveau suffisant pour gagner plusieurs matches consécutifs.