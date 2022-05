Tennis: Wawrinka – Djokovic, des chocs pour l’histoire

1er septembre 2019: Novak Djokovic abandonne au troisième set de son 8e de finale face à Stan Wawrinka. C’est le dernier affrontement en date entre les deux hommes. AFP

Stan Wawrinka a rendez-vous avec Novak Djokovic pour la 26e fois dans sa carrière, ce jeudi, en 8e de finale du Masters 1000 de Rome (vers 16 h). Un match particulier pour les deux hommes. Wawrinka sort d’une longue pause pour blessure, Djokovic a vu son début de saison perturbé par les règles sanitaires liées au Covid (il n’est pas vacciné).

Si Djokovic possède un bilan largement positif face à Wawrinka (19-6), le tennisman vaudois a souvent donné du fil à retordre à l’actuel No 1 mondial. Et depuis 2015, Wawrinka a remporté trois de ses cinq derniers duels face à Djokovic.

Qu’en sera-t-il ce jeudi? En attendant, retour sur cinq des passes d’armes les plus prestigieuses entre les deux hommes.

Australian Open 2013, 8e de finale. Djokovic bat Wawrinka 1-6 7-5 6-4 6-7 (5) 12-10

C’est le premier immense bras de fer de l’histoire entre Stan Wawrinka et Novak Djokovic. Un combat de 5h 02’ qui est entré dans la légende du tennis. Wawrinka lamine le Serbe dans le premier set, mais Djokovic remporte les sets Nos 2 et 3. Au pied du mur, Wawrinka tient le choc dans le quatrième, et il remporte la manche au tie-break sur une balle de set hallucinante. La cinquième manche sera épique, et Djokovic finira par la remporter 12-10, après deux balles de match de niveau stratosphérique. Wawrinka le dira plus tard, il a compris ce jour-là qu’il était capable de se battre avec les meilleurs du monde.

Australian Open 2014, quart de finale. Wawrinka bat Djokovic 2-6 6-4 6-2 3-6 9-7

Une année après leur monstrueux affrontement à Melbourne, Stan Wawrinka et Novak Djokovic se retrouvent face à face, dans la Rod Laver Arena, cette fois au stade des quarts de finale. Djokovic est triple tenant du titre en Australie, mais il subit la loi du Vaudois. Le match est encore une fois allé au cinquième set, et encore une fois, on a atteint des sommets d’intensité dans la manche ultime, que Wawrinka finira par remporter 9-7. «Stan the Man» est né, il effacera Tomas Berdych en quatre sets en demi-finale, avant de remporter son premier titre du Grand Chelem, en battant Rafael Nadal en quatre sets également.

Roland-Garros 2015, finale. Wawrinka bat Djokovic 4-6 6-4 6-3 6-4

Un peu plus d’un an après sa première victoire en Grand Chelem, Stan Wawrinka se retrouve en finale d’un tournoi majeur, cette fois à Roland-Garros et face à Novak Djokovic. Il s’est offert cette finale après des victoires contre Roger Federer en quart de finale (en trois sets) et Jo-Wilfried Tsonga en demi-finale (en quatre sets). Face à Novak Djokovic, qui se présente le jour de la finale invaincu depuis sa finale de Dubaï – 23 succès consécutifs, dont l’élimination de Nadal en quart de finale Porte d’Auteuil – Wawrinka est à nouveau touché par la grâce. Il s’impose en quatre sets dans un short carolé qui deviendra mythique.

US Open 2016, finale. Wawrinka bat Djokovic 6-7 (1) 6-4 7-5 6-3

Troisième finale de Grand Chelem pour Stan Wawrinka, la deuxième face à Novak Djokovic. Et, à nouveau, les deux hommes permettent à cette rencontre d’atteindre des sommets d’intensité. Mené 0-3, Stan réussit à revenir et à arracher le tie-break. Il passe à côté de ce jeu décisif (1-7), mais réussit par la suite à mettre son jeu en place, confinant parfois au sublime. Il sauve 14 balles de break (sur 17 concédées) pour s’imposer en quatre sets. Ce n’est que la troisième fois, ce jour-là, qu’il bat un No 1 mondial (en 20 tentatives). Et pour la troisième fois, c’est en finale de Grand Chelem que cela se produit (Nadal à Melbourne en 2014, Djokovic à Paris en 2015).

US Open 2019, 8e de finale. Wawrinka bat Djokovic 6-4 7-5 2-1 ab