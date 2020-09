Tennis : Wawrinka inflige à Murray l’une des pires défaites de sa carrière

Le Vaudois a remporté son premier tour de Roland-Garros face à un Britannique en dessous de son niveau habituel.

Stan Wawrinka n’a laissé que six jeux à Andy Murray. EPA/YOAN VALAT

La montagne a accouché d’une souris entre Stan Wawrinka et A n dy Murray dimanche à Roland-Garros . Le Suisse s’est imposé en trois sets (6-1 6-3 6-2) pour ce premier tour tant attendu . Le Vaudois n’a fina l ement l aissé que six jeux à un adversaire qui était très loin de son meilleur niveau. L‘affaire était entendue en à peine plus d’1h30 de jeu.