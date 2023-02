Tennis: Wawrinka élimine Gasquet et passe en quarts à Marseille

Après avoir passé plus de deux heures et demie sur le court, lundi, pour éliminer le Belge Zizou Bergs au premier tour du tournoi ATP 250 de Marseille, Stan Wawrinka (ATP 105) a pris deux heures et 24 minutes, mercredi, pour venir à bout du Français Richard Gasquet (ATP 43) 4-6 7-5 6-2.

Le Vaudois qui aura 38 ans dans un peu plus d’un mois a alterné le bon et le moins bon dès son premier jeu de service: il a débuté par un ace pour mener 15-0 et a terminé sur une double faute à 30-40, offrant ainsi le break au Français de 36 ans d’entrée de match. Cet avantage, Gasquet l’a confirmé sur son service et l’a gardé jusqu’au bout de la manche qu’il a finalement remportée 6-4 en 48 minutes.