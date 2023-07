Tennis: Wawrinka en finale sur l’ATP Tour pour la 1re fois depuis 4 ans

Wawrinka retrouve les sommets seize mois après son retour à la compétition, en avril 2022 à Monte-Carlo, suite à une absence de plus d’une année à cause de deux opérations au pied gauche.

Dernier titre en 2017

La deuxième manche a commencé comme la première. Des serveurs qui se font plaisir et pas d’occasion de prendre le jeu adverse jusqu’à 3-3. Sonego a alors servi pour reprendre l’avantage, mais «Stanimal» est sorti de sa boîte et, mené 15-40, il a réussi à revenir à égalité. Il s’est offert une première balle de 4-3 que Sonego a sauvée d’un service gagnant. Puis une deuxième sur laquelle l’Italien n’a pu faire autre chose que renvoyer dans le filet le retour du Vaudois. Le plus dur était fait. «Stan The Man» a laissé passer l’orage sur le service de l’Italien et, à 5-4, a remporté la rencontre sur sa deuxième balle de match.