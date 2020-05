Actualisé 29.04.2020 à 12:30

Tennis

Wawrinka: «Encore capable de grandes choses»

Le Vaudois, pas très optimiste quant à la reprise du tennis, s'est livré dans un entretien à «L'Equipe».

de Sport-Center

Stan Wawrinka, qui fait l'école pour sa fille, reste serein face à la situation. Keystone

Stan Wawrinka, très actif sur les réseaux sociaux (apéros, grillades), met à profit cette période de confinement pour communiquer un maximum avec le monde extérieur. Et il ne semble pas très optimiste quant à une évolution rapide de la situation. «C'est dur d'imaginer la sortie tout de suite, a convenu le Vaudois, dans une interview accordée à «L'Equipe». Le plus important, c'est de penser à la santé de tout le monde. Il faut voir comment le déconfinement se déroule et s'il y aura une deuxième vague. Le tennis est l'un des sports les plus compliqués à gérer par rapport au coronavirus, parce qu'on vient de partout dans le monde. Non seulement il faut que les pays s'ouvrent, mais il faut qu'on puisse voyager et se rassembler. Le tennis sera la dernière étape [] C'est trop tôt pour savoir. Tout est possible. C'est possible qu'on ne rejoue plus du tout cette année.»

Pas de quoi se laisser abattre. Plutôt que de se morfondre, Stan Wawrinka s'attache aux joies essentielles de la vie, sans trop gamberger sur sa non-actualité de tennisman: «Je fais l'école avec ma fille, de 8 heures à midi et un peu l'après-midi. Et je me repose, explique-t-il. Est-ce que je perds une année? Je suis à la fin de ma carrière, il ne me reste pas énormément de temps, mais je ne suis pas en stress. On est tellement loin de la compétition Je referai une grosse préparation pour revenir au meilleur de ma forme quand on aura plus de nouvelles. Là, je m'entretiens physiquement, mais je ne me mets pas dans le rouge. Je suis assez relax.»

Pas contre une fusion ATP-WTA

Interrogé quant à l'éventualité – fraîchement évoquée par Roger Federer – d'un rapprochement entre les circuits féminin et masculin, Wawrinka, sans s'avancer, n'a pas fermé la porte: «Quand Roger s'exprime, ça fait bouger les lignes beaucoup plus vite. Mais ce ne sont pas des discussions qui commencent maintenant. Si l'ATP et la WTA trouvent la bonne formule, ça peut être très intéressant pour le futur du tennis.» Quant à l'idée initiée par Novak Djokovic, qui propose que les joueurs les mieux classés donnent un coup de pouce financier aux moins nantis, le Vaudois la valide: «C'est très important de soutenir les joueurs qui ont beaucoup de difficultés. Si le tennis existe, c'est grâce à tous les joueurs.»