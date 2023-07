Tennis: Wawrinka est à Gstaad, deux wild-cards suisses

Le Bernois Dominic Stricker (ATP 117) et le Zurichois Alexander Ritschard (ATP 161) n'en seront pas, puisqu'ils ont tout deux obtenu une invitation de la part des organisateurs.

Le Vaudois a pu prendre ses marques sur le court de Gstaad vendredi déjà. Il s'est entraîné avec l'Autrichien Dominic Thiem, ancien vainqueur de l'épreuve alpestre. Cela faisait dix ans que le joueur de St-Barthélemy n'avait plus posé son sac à raquettes dans la station où il avait fait ses débuts sur le circuit ATP il y a vingt ans.

Les qualifications débutent ce samedi et deux talents suisses seront de la partie: Mika Brunold et Kilian Feldbausch. Dominic Stricker, le «local de l'étape» et Alexander Ritschard ont eu la chance de pouvoir éviter cet écueil. Les deux joueurs ont reçu une wild-card de la part de l'organisation. La troisième a été offerte au toujours fantasque italien Fabio Fognini (ATP 121).