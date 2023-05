Roland-Garros 2023: Wawrinka et Hüsler ont sué ensemble avant le tournoi

Stan Wawrinka est prêt, impatient à l’idée de retrouver les courts de Roland-Garros ce lundi. Il s’y est préparé avec Marc-Andrea Hüsler, le No 1 suisse. AFP

Soleil. Sueur. Séparé des terrains de Roland-Garros par la très chic piscine Molitor, le club omnisports Jean Bouin abrite plusieurs courts de tennis. Terre battue partout, évidemment, discrétion de l’endroit: ici, pas de public, les joueurs s’y entraînent presque à l’abri des regards. On se faufile, on longe une allée, on traverse un restaurant. Daniil Medvedev est là, tout sourire, Carlos Alcaraz grimace en frappant ses balles dans la plus parfaite intensité. On chemine jusqu’au court No 23. Le court des Suisses aujourd’hui.

Côté gauche, Marc-Andrea Hüsler, No 1 suisse, 84e au classement ATP, vainqueur du tournoi de Sofia en 2022. Côté droit, Stan Wawrinka, No 2 suisse, 89e au classement ATP, trois fois vainqueur en Grand Chelem, ex-No 3 mondial, vainqueur de la Coupe Davis, médaillé d’or olympique en double avec Roger Federer.

Deux palmarès

Deux générations sur le terrain. Le Zurichois a 26 ans, le Vaudois en a maintenant 38. Deux palmarès aussi. Bien sûr. Le No 1 n’est donc pas celui qu’on croit, le No 2 ne s’en formalise pas plus.

Échauffement, balles d’abord tapées en cadence pour peaufiner les repères, la justesse des gestes jusque dans les derniers mouvements. Avoir les pieds sur terre n’est pas un vain mot, pour ces deux-là il dit tout.

Marc-Andrea Hüsler se rêve une destinée glorieuse, cela commence par un match lundi face à Daniel Altmaier (ATP No 79), un Allemand donc mieux classé que lui. Stan Wawrinka se destine à un rêve, glorieux également, l’idée d’un retour au premier plan, à tout le moins un plaisir qui renaît et cela passe par une victoire face à Albert Ramos-Vinolas (ATP No 67), mieux classé, pareillement.

Un même élan

Double élan helvétique des deux meilleurs joueurs du pays. Pensent-ils à tout cela en frappant des balles ensemble? Un set d’entraînement s’ensuit, le score importe moins que l’application. Et puis ils quittent le terrain pour le laisser à Belinda Bencic: même lieu, même aspirations, le court No 23 est décidément suisse.

«Stan a l’expérience avec tout ce qu’il a déjà vécu et avec ses succès. C’est toujours bon à prendre.» Marc-Andrea Hüsler, No 1 Suisse.

Marc-Andrea Hüsler sort en premier. «Tout s’est bien passé, souffle-t-il. C’est toujours un plaisir de s’entraîner avec Stan, ce n’est pas la première fois. On discute aussi. Stan a l’expérience avec tout ce qu’il a déjà vécu et avec ses succès. C’est toujours bon à prendre. Mais voilà, maintenant on va faire plus tranquille cet après-midi et ensuite ce sera déjà le premier match, lundi.» Simple.

Stan Wawrinka suit. Il est détendu, souriant. Pas de grands discours au programme, ce n’est plus le moment, il a déjà tout dit de ses espoirs. «Tout s’est bien passé ce matin avec Marc-Andrea, s’amuse-t-il. On se connaît bien maintenant. Je suis prêt. Prêt pour ce premier match lundi.»

«Je suis prêt. Prêt pour ce premier match lundi.» Stan Wawrinka, de retour à Roland-Garros