Wawrinka et Rublev se départagent par un Chifoumi

Rublev et Wawrinka joue à chifoumi sous les yeux de l’arbitre, Mohamed Lahyani, totalement hilare.

Andrey Rublev (ATP 6) n’est pas réputé pour être le joueur le plus souriant du circuit ATP. Le Russe de 25 ans, d’habitude à la mine si austère, a pourtant bien ri vendredi avant le début de la rencontre face à Stan Wawrinka (ATP 84).

La scène s’est passée sur la terre battue madrilène au moment du tirage au sort pour savoir qui allait servir en premier et de quel côté. Mohamed Lahyani, le plus showman des arbitres de tennis, aurait dû être servi par la technologie espagnole. Mais tout s’est déroulé de travers et les deux joueurs ont préféré faire un «pierre-papier-ciseaux» pour se départager. Du jamais vu sur le circuit ATP.