Tennis: Wawrinka et Stricker titrés en double à Gstaad

Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont remporté le Swiss Open de Gstaad.

Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont flambé en double à Gstaad en battant la paire tête de série numéro un en finale. Le Vaudois et le Bernois, qui s’alignaient pour la première fois ensemble sur un tournoi ATP, sont venus à bout de la paire formée par le Brésilien Marcelo Demoliner et le Néerlandais Matwe Middlekoop sur le score de 7-6 (10/8) 6-2.