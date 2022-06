Wimbledon : Wawrinka face à Sinner au premier tour

Le tirage au sort a eu lieu vendredi, à Londres. Il concerne cette année huit joueuses et joueurs suisses.

Stan Wawrinka et Henri Laaksonen disputeront dès lundi, le tournoi de Wimbledon dans le haut du tableau, celui de Novak Djokovic (ATP 3), Casper Ruud (ATP 5), Carlos Alcaraz (ATP 7) ou encore Hubert Hurkacz (ATP 10).

Deux autres Suisses seront en lice, dans le bas du tableau et en tant que néophytes en Grand Chelem: les Zurichois Marc-Andrea Hüsler et Alexander Ritschard. Le premier (ATP 104) affrontera le Français Hugo Grenier (ATP 136) au tour initial, avec un duel face à l’Italien Matteo Berrettini (ATP 11) dans le viseur. Tandis que le second (ATP 192) se mesurera d’entrée au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6).