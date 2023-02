Tennis: Sinner domine Wawrinka à Rotterdam

Il a remis cela aux Pays-Bas, sans trembler, en s’imposant sur un sec et sonnant 6-1 6-3 en 1 h 11’. Dans la première manche, le Suisse s’est fait breaker d’entrée. On a pu croire à un simple faux départ lorsqu’il a eu trois balles de débreak dès le deuxième jeu. Mais il ne les a pas transformées. Après, plus rien ou presque pendant les 29 minutes de jeu. Stan Wawrinka a commis 16 fautes directes, beaucoup trop pour espérer quelque chose face à un tel adversaire.

Un suspense de courte durée à 3-3

Les trois premiers jeux du second set se sont déroulés sur le même format. À 3-1 pour Sinner, le Vaudois a pourtant commencé à mieux jouer. Avec un revers retrouvé, il est parvenu à tenir l’échange plus longtemps et à prendre le filet avec succès à plusieurs reprises. «Stan the Man» est même revu à 3-3. Mais ce sursaut n’a pas suffi à faire tourner la rencontre.