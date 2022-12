Tennis: Wawrinka offre la victoire à la Suisse

La Suisse a fait un premier pas vers une qualification pour la suite de la lucrative nouvelle compétition de l'ATP et de la WTA (15 millions de prize-money et jusqu'à 500 points au classement). Car après les victoires de Belinda Bencic et de Marc-Andrea Hüsler la veille, Stanislas Wawrinka a parfaitement fini le travail contre un adversaire costaud.