Tennis

Wawrinka pas inscrit à Cincinnati, douteux pour l’US Open

Le Vaudois, vainqueur du Grand Chelem new-yorkais en 2016, semble parti pour zapper l’édition 2020. Si elle a lieu...

Depuis quelques jours, «Stan» se montre régulièrement en sueur, à l’entraînement, du côté de Monaco. Du travail intense sur terre battue, qui n’augurait rien de bon pour la courte tournée nord-américaine qui débutera le 21 août prochain par le Masters 1000 de Cincinnati (délocalisé à New York), avant d’enchaîner directement sur la 2 e levée du Grand Chelem de 2020, à Flushing Meadows là encore.

Et bien un nouvel indice tend à prouver que le Suisse ne traversera pas l’Océan Atlantique dans les prochains jours, pour le retour du circuit ATP. Le Vaudois, 17e joueur mondial actuel, n’est pas dans la liste des joueurs inscrits pour le tournoi de Cincinnati, à l’instar des blessés de longue date que sont Roger Federer et Fabio Fognini, notamment. Le tenant du titre à New York, Rafael Nadal, ne semble quant à lui pas s’être encore décidé.