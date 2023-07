Tennis: Wawrinka qualifié pour les demies à Umag

Stan Wawrinka (ATP 72) s’est qualifié vendredi pour les demi-finales du tournoi ATP 250 d’Umag. Sur la terre croate, le Vaudois de 38 ans s’est imposé contre l’Espagnol de 30 ans Roberto Carballes Baena (ATP 59) en deux manches, 6-4 7-5, après une heure et 44 minutes de jeu.

Vendredi, «Stan The Man» n’a pas commencé de la meilleure manière ses retrouvailles avec l’Espagnol qu’il avait éliminé à Gstaad la semaine dernière, puisqu’il perdait sa mise en jeu d’entrée et se retrouvait rapidement mené 0-2. Mais il est parvenu à breaker un peu plus tard pour revenir à 3-3 après un jeu de près de neuf minutes.