Tennis: Wawrinka passe en seizièmes de finale à Indian Wells

Après deux quarts de finale, à Rotterdam puis à Marseille en février, le Vaudois de 37 ans semble retrouver petit à petit le niveau de jeu qui lui a permis les plus grands exploits. Il n’avait pas atteint ce stade de la compétition dans un Masters 1000 depuis mai 2022 à Rome et un huitième de finale perdu contre Novak Djokovic.

En Californie, le premier set a duré une heure et neuf minutes entre les deux joueurs. Wawrinka est très bien parti puisqu’il a fait le break à 3-2 pour ensuite remporter son service et mener 5-2. Mais Kecmanovic a su profiter d’une petite baisse de régime du Vaudois, qui a commis trois fautes directes de suite à 5-3, pour récupérer ce jeu de retard et revenir ensuite à 5-5. Le tie-break était inévitable et, après avoir sauvé trois balles de sets dont une sur le service du Serbe, Stanimal l’a emporté 10-8.