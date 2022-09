Tennis: Wawrinka poursuit sur sa lancée

Stan Wawrinka (ATP 284) n’en finit plus de gagner. Vendredi soir, il s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi messin. Le Vaudois de 37 ans a fait parler son expérience face à Mikael Ymer. Âgé de 24 ans, le 100e joueur mondial n’a pas su profiter d’une baisse de régime adverse en fin de deuxième set. Une petite revanche pour «Stan the Man», qui s’était incliné contre le frère… Elias Ymer (ATP 122), lors de son retour à la compétition, au mois de mars dernier.

Intervention du soigneur

Comme souvent dans ces cas-là, le «blessé» retrouve une deuxième jeunesse à la suite du temps mort médical. Et Stan Wawrinka l’a retrouvée dans la troisième manche. Malgré des hauts et des bas, il a resserré quelque peu son jeu et cela a suffi pour faire la différence. Mais il a dû lutter au passage des 2 heures de jeu. Les échanges ne se sont pas durcis, ils se sont rallongés… et les jeux aussi (2 h 49’ de match au total).