Semblant de révolte

Il aura fallu attendre 38 minutes de jeu pour que le Vaudois ne réagisse, marquant son premier jeu alors qu’il était mené 0-2 dans le deuxième set. Pire, Stan Wawrinka n’a marqué que 16 points dans ce début de match où il a multiplié les fautes directes et raté des gestes qui paraissaient simples devant le filet. Et le culotté Musetti s’est régalé. Si le Suisse a semblé se révolter quelque peu en obtenant sa première et unique balle de break de la soirée à 6-0 3-2, il s’est effondré dans le tie-break face à un adversaire qui a été beaucoup plus constant dans ce match et qui a réussi à rester concentré dans le jeu décisif qu’il a largement dominé.