Donsky a pris confiance

Shapovalov ou Ivashka en quarts

« J’ai su élever mon niveau de jeu au bon moment » , a poursuivi le Vaudois. C’est vrai qu’il en a mis un peu plus dès le début du set final. Il n’a pas réussi à convertir quatre balles de break dans le deuxième jeu. Mais ce ne fut que partie remise, puisqu’il a pris le service de son adversaire lors du quatrième jeu. Dès lors, il a fini le travail en contrôle. En quarts de finale, la tête de série No 5 du tournoi russe sera opposée, soit au Biélorusse Ilya Ivashka (ATP 141), soit au Canadien Denis Shapovalov (ATP 12 et tête de série No 2).