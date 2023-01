Open d'Australie: Wawrinka perd contre Molcan à Melbourne

L’aventure australienne est déjà terminée pour Stan Wawrinka (ATP 139), vaincu par les jambes de feu du Slovaque Alex Molcan (ATP 53), une douleur à la jambe gauche et une forme de lassitude (7-6, 3-6, 6-1, 6-7, 4-6). Le Vaudois était arrivé «Down Under» chargé de bonnes ondes et de bonnes intentions après une fin de saison prometteuse. Mais sur la petite «1573 Arena», cette énergie positive n’a agi que par intermittence pour se transformer parfois en vagues de frustration.

Pourtant «Stan the Man», champion à Melbourne Park en 2014, semblait avoir fait le plus dur, d’abord en remportant un premier set marathon (69 minutes), puis en surmontant un gros coup de mou (avec appel au physio) pour basculer à deux manches à une puis servir pour le match au quatrième (5-4). Seulement voilà, la machine s’est petit à petit grippée, à mesure que le ciel australien devenait rose et les supporters bruyants. Comme si le Vaudois se retrouvait soudain prisonnier d’une lenteur rédhibitoire.