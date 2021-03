Le tournoi de Doha est déjà terminé pour Stan Wawrinka. Tête de série No 7 au Qatar, le Vaudois (ATP 20) a fini par craquer au bout d’un marathon face au qualifié Lloyd Harris (ATP 84) 6-7, 7-6, 5-7. À deux semaines de son 36e anniversaire, « Stanimal » ne pourra s’épargner ce constat: il vit un début de saison compliqué et semble ne plus faire vraiment peur à ses adversaires.