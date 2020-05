Actualisé 26.04.2020 à 08:49

Tennis

Wawrinka: «Si je pouvais changer un match...»

Le Vaudois et son pote Benoît Paire ont réalisé leur traditionnel «Stanpairo», samedi soir. Ils ont longuement parlé tennis.

de Sport-Center

La demi-finale du Masters 2014 contre Roger Federer est la défaite qui a fait «le plus mal» à Stan Wawrinka. AFP

Stan Wawrinka et Benoît Paire ont offert un nouveau «Stanpairo» à leur communauté sur Instagram, samedi soir. Et les deux hommes ont longuement parlé tennis. Au moment de répondre à une question de son pote qui cherchait à savoir quel match il aimerait changer dans sa carrière, le Vaudois n'a pas hésité: «C'est clair, c'est la demi-finale du Masters contre Rodg', où j'ai eu mes balles de match (ndlr: 4, en 2014). C'est cette rencontre qui m'a fait le plus mal», a-t-il confié, avant de bifurquer sur un autre souvenir douloureux. «Mon quart de finale de Wimbledon contre Gasquet (ndlr: en 2015), perdu en 5 sets pour jouer Novak en demies. C'est un regret.»

L'homme aux trois titres du Grand Chelem est également revenu sur son sacre de Roland-Garros 2015, après avoir battu Novak Djokovic en 4 manches en finale. Lorsque Benoît Paire et lui évoquaient l'importance du mental dans la gestion des événements d'une rencontre, «Stan the Man» s'est lancé: «Je servais pour le match. Je sentais le stress. Ce qui m'a permis de conclure, c'est que je me suis convaincu, dans ma tête, que ce ne serait pas la fin du monde si je perdais ce jeu-là. Que je resterais quand même devant lui, même si je me faisais breaker. J'ai pu jouer calmement.» Et conclure.

«C'était le meilleur tennis de ma vie et de loin. Du moins sur l'ensemble d'un match, a poursuivi Wawrinka. Un moment, au début du 3e je crois, je me sentais tellement bien. Coup droit le long de la ligne gagnant. Revers le long de la ligne gagnant. Ça sortait et ça sortait (ndlr: de sa raquette).» Dans la zone.

«J'ai eu besoin de ce chemin»

Au rayon regrets, Benoît Paire lui a encore demandé ce qu'il changerait s'il pouvait changer l'un de ses choix de carrière. «Je ne changerais absolument rien, a répondu Stan. J'ai accompli beaucoup plus que j'ai toujours rêvé. Je ne dis pas que j'ai tout fait juste, bien au contraire. Mais j'ai eu besoin de ce chemin, de cette ligne, pour arriver là où je suis arrivé.»