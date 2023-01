Tennis: Wawrinka s’incline contre Hurkacz en United Cup

La rencontre décisive du groupe B de la United Cup, compétition mixte organisée conjointement par l’ATP et la WTA, entre la Suisse et la Pologne est en train de tourner à l’avantage des seconds. Alors que le score était de 1-1 après les rencontres de lundi, Hubert Hurkacz (ATP 10) a redonné l’avantage à sa nation en disposant de Stan Wawrinka (ATP 148) en deux manches (7-6 [7-5] 6-4).

La partie a bien mal commencé pour le Vaudois qui a été breaké par son adversaire, dès le quatrième jeu. Loin de se décourager, il a immédiatement repris la mise en jeu de son adversaire en déployant un jeu agressif et offensif. Les deux joueurs, solides sur leur service (79% de points gagnés sur première balle pour Wawrinka et 70% pour Hurkacz), ont dû se départager au tie-break. Hélas pour Wawrinka, il a commis une double faute rageante à 3-3. S’il a réussi à sauver les deux premières balles de set sur son service, grâce à un ace et un retour manqué de son adversaire, la troisième a été la bonne pour Hurkacz.