Vögele passe à Lyon, Bencic chute à Doha

Stefanie Vögele (WTA 122) a passé le premier tour du tournoi WTA 250 de Lyon en s ’ imposant contre la Roumaine Irina Bara (ATP 116) en trois manches 7-6 (7/3) 6-7 (5/7) 6-3, après deux heures et 53 minutes de jeu. C ’ est la deuxième victoire de la saison pour l ’ Argovienne qui retrouvera au prochain tour l ’ Espagnole Paula Badosa (WTA 73) .

Cela s’est moins bien passé pour Belinda Bencic (WTA 12) au tournoi WTA 500 de Doha (Qat). T ête de série No 6, elle a chuté au premier tour contre l ’ Américaine Madison Keys (WTA 19) 4-6 1-6, en une heure et sept minutes de jeu. Avec un peu plus de 50% de premières balles, la Sai n t-Galloise n’ a pas fait le poids face à Keys qui a gagné 83% des points sur son premier service.