Stan Wawrinka (ATP 20) a souffert pour passer au troisième tour du tournoi ATP 1000 de Paris. Il a dû batailler deux heures et 21 minutes pour venir à bout de l’Américain Tommy Paul (ATP 55) en trois manches 4-6 7-6 (7/3) 6-2.

Que de services perdus

Dans le premier set, « Stan The Man » est parti on ne peut plus mal en perdant son service dès le premier jeu. Mené 0-2, il a réussi à revenir à 2 partout, mais il a encore une fois été breaké au jeu suivant par Tommy Paul. Un désavantage qui l’a poursuivi jusqu’au terme de la première manche perdue 4-6.