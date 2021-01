Voitures électriques : Waymo tacle la «conduite autonome»

La filiale de Google n’utilise plus le terme de «conduite autonome» pour désigner la technologie de ses véhicules, mais parle désormais d’un système «totalement autonome».

Dans un billet de blog , Waymo, filiale d’Alphabet (maison mère de Google), a tenu à se démarquer de la concurrence en annonçant un changement: l’entreprise n’utilisera plus le terme de «conduite autonome» (self driving) pour définir la technologie embarquée par ses véhicules. Elle parlera dorénavant d’un système de «conduite totalement autonome» (fully autonomous driving).

«Cela peut sembler un petit changement, mais il est important, car la précision du langage est importante et pourrait sauver des vies», explique la firme. «Malheureusement, nous constatons que certains constructeurs automobiles utilisent le terme «conduite autonome» de manière inexacte, donnant aux consommateurs et au grand public une fausse impression des capacités de la technologie d’assistance à la conduite (qui n’est pas totalement autonome)», ajoute l’entreprise. «Cette fausse impression peut conduire quelqu’un à prendre, sans le savoir, des risques (comme retirer ses mains du volant) qui pourraient mettre en danger non seulement sa propre sécurité mais aussi celle des personnes qui l’entourent».