États-Unis : Waymo va généraliser les taxis sans chauffeurs à Phoenix

D’ici quelques semaines, le grand public va pouvoir voyager dans des voitures qui se conduisent toutes seules à Phoenix, en Arizona.

Un pas de plus vers le futur : Waymo s’apprête à proposer plus largement son service de robotaxis, des voitures autonomes sans chauffeur, à Phoenix (Arizona), où l’entreprise teste déjà depuis 2017 ses véhicules à la pointe du secteur.

Grand public

Waymo compte actuellement quelques milliers de passagers mensuels, sous NDA ou Waymo One. Mais d’ici quelques semaines, le grand public pourra aussi télécharger l’application et voyager dans des voitures qui se conduisent toutes seules. Le rêve – ou cauchemar – prend ainsi forme petit à petit, en commençant par des endroits appropriés, avec des routes lisses et droites, beaucoup de visibilité, un risque faible d’intempéries et des autorités favorables.