Wayne Gretzky fait toujours rêver

C’était le 18 avril 1999 au Madison Square Garden de New York: Gretzky disputait son dernier match de NHL et portait le fameux chandail à 715 120 dollars.

Le «Great One» a rangé ses patins en 1999, mais il fait partie des sportifs américains de légende. Un quart de siècle plus tard, son nom reste toujours très vendeur et les objets lui ayant appartenu s’arrachent à prix d’or.

D’après le site Grey Flannel Auctions, 21 mises ont été placées pour acquérir le maillot autographié que Wayne Gretzky portait lors de son dernier match de NHL. Les enchères se sont terminées dimanche, et l’heureux propriétaire de cette pièce de collection est désormais moins riche de 715 120 dollars.

Sa dernière rencontre c’était avec les Rangers

Wayne Gretzky a donc disputé son 1695e et dernier match de NHL le 18 avril 1999 sur la glace du Madison Square Garden de New York. À cette occasion, les Rangers s’étaient inclinés 2-1 en prolongation face aux rivaux de toujours, les Pittsburgh Penguins. L’emblématique No 99 avait réussi une passe décisive, bouclant sa fiche de statistiques à 2857 points.