ROyaume-Uni : Wayne Rooney en fâcheuse posture sur Snapchat

L'entraîneur de Derby County, Wayne Rooney, ancien international anglais et joueur de Manchester United, a passé une nuit explosive. Des photos ont fuité sur Snapchat.

À 35 ans, l'ancien international anglais aux 120 sélections et 53 buts, est visiblement tombé dans un sacré traquenard. Comme en témoignent de nombreuses images diffusées sur Snapchat, on peut voir Wayne Rooney en fâcheuse position, accompagné de jeunes femmes qui ne lui voulaient pas forcément du bien. L'actuel entraîneur Derby County (D2 anglaise) a d'ailleurs décidé de porter plainte auprès de la police de Manchester.

Selon les tabloïds anglais qui se sont bien entendu emparés de l'affaire, Wayne Rooney aurait tout simplement fait la fête avec Tayler Ryan, petite influenceuse anglaise aux 13 000 abonnés et deux de ses copines, Elise Melvin et Brooke Morgan. Toutes les trois âgées de 21 ans. Alors qu'il rencontrait un vrai coup de mou en fin de soirée, Rooney a été pris en photo par les trois miss qui l'ont visiblement enterré et pris en photo, avant de diffuser les photos sur Snapchat. Papa de quatre enfants, et marié à Coleen, l'ancien attaquant n'en est pas à sa première frasque.