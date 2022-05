Football: Wayne Rooney se fiche des apparences

Des fans compréhensifs

Les fans présents ont fait preuve d’indulgence. Un d’entre eux a même dit: «Wayne était d’excellente humeur et a passé beaucoup de temps avec nous. Mais à chaque fois qu’il posait pour une photo, cette chose qui ressemblait à un lacet sortait. C’est probablement un élément du costume, mais on aurait dit qu’il retenait son pantalon.»

Les commentateurs du football britannique ont été un peu plus sarcastiques vis-à-vis de l’ex-Mancunien. On a pu lire dans le journal le Sun: «Rooney a fait en sorte que son pantalon évite le sort de Derby County et reste en place, avec des lacets de chaussures.» Car au terme de cette saison 2021-2022 son club va descendre de Championship en League One.