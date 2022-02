Lausanne : WC et vestiaires non genrés dans les écoles: c’est prévu

Trois établissements scolaires ont déjà fait l’objet d’une réflexion sur la création d’infrastructures inclusives. De nombreux autres devraient suivre dans les années à venir.

Des toilettes et des vestiaires non genrés et inclusifs doivent faire leur apparition dans les établissements scolaires lausannois.

Alors que la Ville de Lausanne a élaboré une stratégie pour favoriser des infrastructures non genrées sur son territoire, un élu PS a demandé que ce plan cible également les écoles, «l’enfance et la préadolescence étant des périodes déterminantes en termes d’inclusion», explique «24 heures» . La requête de Samuel Vargas vise à mettre en place une réflexion systématique sur le sujet dans le cadre de rénovations ou de constructions de bâtiments scolaires.

Or, selon les réponses fournies par le Municipal David Payot au quotidien vaudois, la Ville a déjà commencé à se pencher sur cette question et des projets visant à créer des WC et vestiaires sans différence de genre sont concrétisés, ou à tout le moins envisagés, dans trois établissements scolaires. Et, dans les dix années à venir, les opportunités de réaliser de telles infrastructures seront nombreuses car beaucoup de bâtiments scolaires seront concernés par des travaux. David Payot rappelle cependant que les infrastructures ne sont qu’une partie des mesures permettant l’inclusion des élèves trans et non binaires.