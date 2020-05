Actualisé 28.04.2020 à 12:24

Cellier

We proudly present: Notre vin de l'année 2020

Chaque année, nous sélectionnons le vin de l'année Mövenpick Vins. Laissez-nous vous présenter le Primitivo di Manduria DOP Poggio Pasano!



de Mövenpick Vins

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter cette année le Primitivo di Manduria DOP Poggio Pasano, un vin merveilleusement équilibré venu des Pouilles.

Né au cœur des Pouilles, auréolé de 98 points

Pour créer le Poggio Pasano, le jeune œnologue en chef Dennis Verdecchia, s'est tourné vers un vignoble planté de vignes de plus de 40 ans, aux rendements très faibles mais aux arômes impressionnants. Il s'est entouré de collaborateurs expérimentés, engagés dans le total respect des cycles de la nature, et qui portent dans leur ADN les secrets de cette région spécifique.

«Dans le vignoble Poggio Pasano nous accordons une attention toute particulière au cycle de la nature. Nous vendangeons à la main, aux premières lueurs du matin afin que les raisins conservent leur fraîcheur et déploient au mieux leurs arômes.», dixit Dennis Verdecchia.

C'est uniquement grâce à la conjugaison de tous les facteurs de réussite – climat, cépage, sols et savoir-faire humain – que naissent des vins rouges aussi prestigieux, d'une qualité particulière. Élevés de 6 à 8 mois en barriques de chêne français et américain, les vins acquièrent une fine complexité. Le Primitivo di Manduria DOP Poggio Pasano 2017 s'est vu décerner 98 points mérités par le critique en vins Luca Maroni.

Le talentueux Dennis Verdecchia

L'œnologue en chef de Poggio Pasano, est né dans les Abruzzes et s'est découvert très tôt une passion pour la nature et pour le vin. En 2005, il achève avec succès ses études d'œnologie à l'université Teramo, puis il se forge une solide expérience auprès des meilleurs domaines de Nouvelle Zélande, d'Argentine et d'Afrique du Sud. Depuis 2008, le talentueux Dennis Verdecchia est l'œnologue en chef en charge de Poggio Pasano. Son credo : témoigner à la terre le plus grand respect, et suivre sans concession le rythme de la nature.

L'essor de la viticulture dans les Pouilles

Les Pouilles sont sans aucun doute une des régions viticoles majeures et parmi les plus renommées d'Italie. Les quelques 80 000 hectares de vignobles sont plantés majoritairement de cépages noirs. Lorsqu'on parcourt la campagne, la magie de ses paysages changeants opère immédiatement : maisons rondes typiques de la région, les trullis, terre rouge plantée à l'infini d'oliveraies et vieux ceps noueux, sous les feuilles desquels mûrissent les raisins noirs. La mutation vers une viticulture de qualité s'est opérée il y a des années déjà, et depuis, les vins issus de cette région située dans le talon de la botte italienne, jouissent d'une grande popularité internationale.

Vignes et climat

La région ayant été épargnée par le phylloxera, la plupart des cépages anciens autochtones sont non greffés. La culture des vignes en alberello, qui date de l'Antiquité, est encore très répandue aujourd'hui dans le sud de l'Italie. Comme pour la taille menée en gobelet pratiquée en France, on laisse pousser les tiges des jeunes pieds jusqu'à ce qu'ils deviennent des arbrisseaux en forme de coupelles, qui protègent avec leur feuillage les raisins de l'ensoleillement intense. Le climat méditerranéen tempéré, et en particulier les brises légères venant de la mer Ionienne, assurent une ventilation appropriée pendant la croissance des raisins. Les sols sont majoritairement calcaires, avec d'importantes proportions d'argile et de grès.