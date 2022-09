Astéroïde dévié : Webb et Hubble ont capturé des vues détaillées de l’impact

L’impact du vaisseau Dart de la NASA sur la petite lune Dimorphos a été suivi par les télescopes James Webb et Hubble.

Les images prises par Hubble et Webb.

Les télescopes James Webb et Hubble, les plus puissants observatoires spatiaux, ont révélé, jeudi, les vues détaillées de l’impact du vaisseau Dart de la NASA sur un astéroïde, images qui aideront les scientifiques à comprendre le processus attendu de modification de l’orbite.

Lune de 160 mètres de diamètre

Lundi soir, le vaisseau Dart, de la NASA, s’est délibérément écrasé à la surface de Dimorphos, petite lune de 160 mètres de diamètres tournant autour d’un astéroïde plus gros, dans le but de dévier son orbite. Il faudra attendre de quelques jours à quelques semaines avant que les scientifiques puissent confirmer que sa trajectoire a bien été altérée. Et arriver à le localiser par rapport à sa position d’origine.