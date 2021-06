League of Legends – G2 a vécu un week-end de cauchemar en LEC

E-sport : Week-end de cauchemar pour l'armada de G2

Alors qu’elle devait tout écraser sur son passage, la dream team européenne de «League of Legends» s’est pris deux fois les pieds dans le tapis.

Wunder, Jankos, Caps, Rekkles et Mikyx (de g. à dr.) vont devoir rehausser leur niveau de jeu.

L’Europe n’avanullit jamais eu une équipe de «League of Legends» aussi dominante... sur le papier. Car c’est tout le problème de G2: ses joueurs ont beau être parmi les meilleurs du monde à leur poste, ils sont très loin de régner sur la scène européenne du LEC, une étape nécessaire avant de s’attaquer à leur objectif de remporter enfin les Worlds cet automne. Après l’échec en finale en 2019 contre les Chinois de FPX et le recrutement cet hiver de Rekkles (ex-Fnatic), G2 paraît être la meilleure chance occidentale de décrocher le titre mondial. Mais pour cela, l’équipe va devoir redresser la barre après deux revers ce week-end.

Malgré le changement de poste de Bwipo en début de saison et l’arrivée du rookie Adam, Fnatic a ainsi remporté ses cinq derniers matches après ses deux revers initiaux et se classe en deuxième place, à égalité avec Rogue. Le (très) surprenant leader est Misfits (6-1), alors que les champions en titre de Mad Lions sont relégués au quatrième rang (4-3), en compagnie de G2 et de Vitality, dont le changement de roster a permis d’oublier trois saisons catastrophiques.