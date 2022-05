Fribourg et Valais: Week-end de l’Ascension chargé pour les automobilistes

Fribourg et Valais : Week-end de l’Ascension tumultueux pour les automobilistes

La Police fribourgeoise a intercepté trois personnes pour diverses infractions à la Loi sur la circulation routière. La Police valaisanne relève quant à elle trois délits de chauffard.

Samedi, peu avant 18h, une patrouille de la Police cantonale fribourgeoise a intercepté un conducteur, âgé de 38 ans, en Glâne. À Ecublens, les agents ont constaté que l’automobiliste n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Ils ont également pu établir qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool avec un taux d’un peu plus de 0,70 mg/l.

Dimanche, vers 9h45, lors d’un contrôle de la circulation, les gendarmes ont cette fois intercepté un véhicule à Ursy. Lors des vérifications d’usage, ils ont constaté que la conductrice, âgée de 39 ans, s’était vu retirer son permis d’élève conducteur. De plus, la personne qui l’accompagnait ne remplissait pas les conditions nécessaires dans le cadre de la conduite accompagnée. Elle avait déjà été dénoncée pour des faits similaires dans le courant du mois de mai.

Les trois personnes seront dénoncées à l’autorité compétente, indique la Police cantonale fribourgeoise dans son communiqué. S’agissant d’infractions à la Loi sur la circulation routière (LCR) en lien avec Via sicura (soit le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière), les trois véhicules ont été séquestrés et entreposés dans un garage.

En Valais aussi

Jeudi, vers 10h30, un automobiliste suisse, âgé de 37 ans et domicilié dans le canton de Vaud, a été enregistré à la vitesse de 144 km/h au lieu des 80 km/h prescrits sur la route du Grand-St-Bernard à la Douay. Le lendemain, peu après 20h30, un motard portugais âgé de 52 ans et domicilié dans le Valais-Central, a été enregistré à la vitesse de 118 km/h au lieu des 50 km/h prescrits à la route de Riddes à Sion. Enfin, dimanche, peu après 14h30, sur le col du Grimsel, un autre motocycliste suisse âgé de 49 ans et domicilié dans le canton de Berne, a été mesuré à une vitesse de 152 km/h au lieu des 80 km/h prescrits.