Météo – Week-end frisquet avant le retour du soleil et du sable du Sahara

Des records pour un mois d’avril

Des records de rafales pour un mois d’avril ont été dépassés la nuit de vendredi à samedi. Sur les sommets, c’est le Säntis (SG/AI/AR) qui obtient la palme avec 151 km/h et des vents allant jusqu’à 140 km/h ont régné sur l’Uetliberg (ZH). En Suisse romande, 130 km/h ont été calculés sur le Chasseral (JU) et 92km/h ont été observés à Fribourg. «De telles tempêtes sont relativement rares au mois d’avril et plusieurs records mensuels de vitesse de vent ont été battus ces derniers jours, notamment en montagne et sur le nord du pays», précise Nicolas Borgognon.