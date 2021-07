États-Unis : Weinstein plaide non coupable des accusations de viols

Mercredi, l’ancien producteur américain Harvey Weinstein, déjà incarcéré pour des faits similaires, a nié avoir agressé et violé cinq femmes. Il encourt jusqu’à 140 ans de prison.

Harvey Weinstein purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison pour agressions sexuelles et viol à New York.

L’ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein a plaidé non coupable mercredi devant un tribunal de Los Angeles des 11 accusations d’agressions sexuelles et de viols sur cinq femmes en Californie. «La déclaration de non culpabilité est enregistrée», a dit le juge Sergio Tapia après qu’un avocat s’est exprimé au nom de Harvey Weinstein, présent dans la salle d’audience dans un fauteuil roulant et vêtu d’une combinaison marron.