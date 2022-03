Musique : Wejdene chante contre le harcèlement

La chanteuse va sortir un nouveau single qui dénonce la maltraitance dont elle a été victime durant sa scolarité.

De retour prochainement avec un nouveau single intitulé «La Meilleure», Wejdene parle dans sa chanson d’un thème qui lui tient particulièrement à cœur: le harcèlement. Il faut dire que la chanteuse en a été victime durant sa scolarité. Elle en avait d’ailleurs déjà parlé lors de la sortie de son premier album, «16», en 2020. C’est dans une story Instagram, dimanche 20 mars 2022, que l’adolescente a expliqué sa démarche: «Loin de moi l’idée de faire le buzz. Je l’ai déjà vécu plusieurs fois, me faire agresser, rejeter d’un groupe, ne pas me sentir bien dans ma peau. Encore aujourd’hui, beaucoup oublient que je n’ai que 17 ans, me critiquent, me détestent pour rien, alors que tout ce que je veux c’est faire de la musique. Que vous aimiez ou pas, c’est pour ma génération que je le fais. Sachez que votre méchanceté m’a rendue plus forte. Mais je ne la comprendrai jamais.» Et celle qui avait inquiété ses fans après son élimination dans «Danse avec les stars», en 2021, d’ajouter: «Mes années lycée ont été très difficiles pour moi, alors je sors un nouveau single pour dénoncer ce harcèlement, vous dire que quoi qu’il arrive, vous êtes les meilleurs.»