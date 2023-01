France : Wejdene vit bien le flop de son deuxième album

Jusqu’alors très discrète sur ce bide, la chanteuse de 18 ans l’a évoqué sans détour le 16 janvier 2023 lors d’un questions-réponses avec ses fans sur Instagram. «Pas déçue du commencement de «Glow Up»?» a osé un internaute. «Forcément un peu… c’est le jeu», lui a-t-elle glissé. À un autre qui s’inquiétait des maigres ventes, l’artiste lui a fait comprendre que de vivre un échec n’était pour elle pas la fin du monde. «Je pense que dans une carrière, il y a des hauts et des bas, ce n’est pas toujours rose et ça pour tous les artistes. Mais ça ne veut pas dire que c’est terminé. Quand tu es prête à gagner, tu es prête à perdre aussi», lui a-t-elle expliqué. Interrogée sur son avenir, la Française ne s’est pas montrée inquiète pour un sou, même si elle est restée bien mystérieuse sur ses projets. «J’ai la tête blindée d’idées. Je m’intéresse à des choses auxquelles je n’aurais jamais pensé m’intéresser. On en reparlera», a-t-elle confié.

On rappellera que Wejdene avait présenté «Glow Up» comme son «bébé» à views.fr. «Personnellement, j’ai toujours été très r’n’b, j’écoute que ça. Du coup, avec mon deuxième album je me suis permis de faire exactement ce que j’aime et ce que j’écoute. Là, c’est vraiment moi et mes idées. Du choix des prods aux compositeurs. C’est une musique qui me ressemble. C’est en ça que «Glow Up» est complètement différent du premier album», s’était-elle réjouie.