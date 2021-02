Sur sa faim

Peu d’autres informations à se mettre entre le pain et la marmelade. Le réalisateur et scénariste des deux premiers volets, Paul King, ne dirigera pas celui-ci. Actuellement engagé sur «Wonka», l’histoire des origines de Willy Wonka (le personnage central de «Charlie et la chocolaterie»), qui devrait sortir en 2023, King reste néanmoins impliqué dans «Paddington 3». Qui prendra les rênes du long métrage à sa place? Mystère. Sally Hawkins et Julie Walters, entre autres, réapparaîtront-elles devant la caméra aux côtés de Ben Whishaw? Mystère. Et qui succédera à Nicole Kidman et à Hugh Grant dans le rôle du méchant? Mystère encore.