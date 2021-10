Environnement : Wellington présente des pistes en vue de la neutralité carbone

La Nouvelle-Zélande est pressée, à un mois de la COP26, de prendre plus de mesures pour réduire ses émissions de carbone, en hausse.

Un plan «plein d’inepties»

Greenpeace a affirmé que ce plan est «plein d’inepties» et n’aborde pas en particulier la question de la réduction des émissions liées à l’agriculture. L’organisation Génération Zéro l’a qualifié de «honte» et de «peu ambitieux», estimant qu’il fait «complètement fi de l’agriculture, qui représente la moitié de nos émissions».

Critiques de Greta Thunberg

La Première ministre Jacinda Ardern a estimé que ces mesures permettront de réduire les émissions et «peuvent également créer des emplois et de nouvelles opportunités pour les entreprises et notre économie». Ce document intervient près de deux ans après l’inscription par le Parlement de l’objectif de neutralité carbone dans une loi et un an après avoir déclaré une urgence climatique.