WelQome a parfaitement tenu toutes ses promesses

«Succès incontestable» pour le conseiller d’État vaudois Philippe Leuba et même «dingue» pour le patron de QoQa, Pascal Meyer. C’est le bilan tiré jeudi de l’opération WelQome, lancée en juin afin de soutenir l’économie vaudoise frappée de plein fouet par la crise du coronavirus. Elle a inspiré aussi bien les 1465 acteurs du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs qui y ont participé que les consommateurs. Ces derniers ont acheté plus de 370’000 bons d’une valeur, par exemple, de 100 francs – payés 80 francs et remboursés 110 francs aux commerçants, la différence étant financée par le Canton. Au total, 13 des 15 millions de francs mis à disposition par celui-ci ont été utilisés.