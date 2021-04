Un événement pilote

Cette finale de Coupe de la Ligue, qui mettra aux prises l’équipe de Pep Guardiola à celle de José Mourinho, peut ainsi être considérée comme une répétition générale, un événement pilote pour la suite des événements . « Il s’agit d’une étape importante » , a admis Rick Parry, patron de la Ligue anglaise. Une semaine plus tôt, le 18 avril, 4000 personnes pourront assister à la demi-finale de Coupe d’Angleterre entre Leicester et Southampton. Et l’idée de pouvoir disputer les deux dernières rondes de Premier League en mai devant 10 ’ 000 fans fait son chemin, conformément au plan de déconfinement progressif - et prudent - envisagé par le Premier ministre Boris Johnson.